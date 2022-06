Goldpreis: Die allgemeine Verkaufsdynamik zwingt die Bullen in die Knie!

Finanztrends Video zu Goldpreis



Nachdem die vergangene Woche mit massiven Kursverlusten endete, geht es an den Aktienmärkten zum Auftakt in die neue Woche sogar mit einer noch größeren Vehemenz in Abwärtsrichtung. Der Nasdaq-100 bricht zeitweise um mehr als 4 Prozent ein und setzt auf der 200-Wochen-Linie (EMA200) auf. Ende 2018 und während des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 hatte der gleitende Durchschnitt den Bären noch… Hier weiterlesen