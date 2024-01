Goldplat Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Goldplat wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 53,85 Punkten, was bedeutet, dass die Goldplat-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 51,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Goldplat festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Goldplat eher neutral, wobei an zwei Tagen negative und an drei Tagen neutrale Stimmungen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Goldplat mit 0,0645 EUR bewertet, was eine Entfernung von -19,38 Prozent vom GD200 (0,08 EUR) darstellt, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,06 EUR auf, was zu einem "Gut"-Signal führt, da der Abstand +7,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Goldplat-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

