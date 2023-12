Goldplat Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Goldplat-Aktie derzeit bei 0,08 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 0,0645 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -19,38 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,07 EUR, was einem Abstand von -7,86 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von Goldplat derzeit bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 5,26 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau bedeutet. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Im fundamentalen Vergleich wird Goldplat als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,52 liegt die Aktie 97 Prozent unter dem Branchen-KGV von 102,67. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Goldplat liegt derzeit bei 58,33 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,17, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Goldplat-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.