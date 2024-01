Goldplat Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Goldplat wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 38,46 Punkten, was darauf hinweist, dass Goldplat weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Goldplat-Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Fundamental gesehen ist Goldplat im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,52, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 97,47 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung zu Goldplat war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe also mit "Neutral" bewertet.

Goldplat kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Goldplat jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Goldplat-Analyse.

Goldplat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...