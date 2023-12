Goldplat Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten beiden Wochen wurde Goldplat von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um Goldplat angesprochen. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldplat liegt derzeit bei 3,29. Dies bedeutet, dass die Börse 3,29 Euro für jeden Euro Gewinn von Goldplat zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 97 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Goldplat beträgt derzeit 0 %. Im Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") liegt diese bei 5,86 %. Dadurch ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 0,08 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0665 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -16,88 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine Abweichung von +10,83 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt wird Goldplat auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

