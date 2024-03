Goldpac Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Goldpac in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Goldpac unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Goldpac besonders negativ diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte und positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7,42 Euro, was 87 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt in "Computer & Peripheriegeräte" von 56. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,45 HKD mit dem aktuellen Kurs übereinstimmt. Auch auf der kurzfristigeren Basis des GD50 wird die Goldpac-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.