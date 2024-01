Goldpac Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten vier Wochen konnten bei Goldpac keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Goldpac liegt bei 83,33 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 49,15, was darauf hindeutet, dass Goldpac weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldpac liegt bei 7, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" unter dem Durchschnitt liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

