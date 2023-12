Goldpac Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs von Goldpac hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -13,66 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +13,05 Prozent für Goldpac bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor hat Goldpac mit einer Rendite, die 7,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt, eine starke Performance gezeigt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Goldpac ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Goldpac wird als neutral bewertet. Obwohl die Aktie in den sozialen Medien diskutiert wurde, gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Goldpac beschäftigt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Goldpac aktuell bei 8, was eine positive Differenz von +3,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" bedeutet. Die Dividendenpolitik von Goldpac wird daher von Analysten als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Goldpac insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, und es wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.