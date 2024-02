Goldon Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Goldon-Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -70,83 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -50,38 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,45 Prozent. Auch im Sektor "Materialien" lag die Rendite im letzten Jahr bei -20,45 Prozent, was Goldon um 50,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Goldon ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Goldon eingestellt waren. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die Anleger eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Goldon im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,45 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,45 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Daher erhält Goldon in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Goldon, mit einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung, einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividende und einer "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und des Buzz.

