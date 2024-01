Goldon Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Goldon zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -68,18 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,83 Prozent, wobei Goldon auch hier mit 57,35 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Goldon bei 0,04 CAD und ist damit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -42,86 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung lassen auf ein langfristiges Stimmungsbild schließen. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Goldon bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass Goldon momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,67, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie von Goldon somit in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Goldon kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Goldon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Goldon-Analyse.

