Goldon Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Anleger-Stimmung zu Goldon wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Goldon mit 0,04 CAD derzeit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Allerdings beträgt die Distanz zum GD200 auf Basis der vergangenen 200 Tage -42,86 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Goldon 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,18 Prozent erzielt, was 57,85 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,33 Prozent, und Goldon liegt aktuell 57,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

