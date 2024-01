Goldon Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Goldon, ein Unternehmen aus dem Bereich Metalle und Bergbau, hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividende von 0% ist das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,57% als schlecht zu bewerten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab eine positive Diskussion an zwei Tagen, aber keine negativen Äußerungen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden auch als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Goldon daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Goldon im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 68,18% darunter. Die Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den letzten 12 Monaten lag bei -10,62%, wobei Goldon mit 57,56% deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktienkursentwicklung von Goldon im vergangenen Jahr als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse rund um Goldon haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Diskussionen in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment und der Buzz um Goldon als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Goldon in den verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die Dividende, die Anlegerstimmung, die Aktienkursentwicklung und das Sentiment und Buzz.

