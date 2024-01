Goldon Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs von Goldon hat im letzten Jahr eine Rendite von -68,18 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 56,76 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,42 Prozent, und Goldon liegt aktuell 56,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Goldon 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Goldon-Aktie im längerfristigen Durchschnitt (200-Tage-Durchschnitt) deutlich unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt hingegen ist der letzte Schlusskurs ähnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen eher neutral bezüglich Goldon. Aktuell zeigt sich jedoch vor allem ein positives Stimmungsbild, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Goldon auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers also mit "Gut" bewertet.