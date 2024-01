Goldmining Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Goldmining-Aktie wird von Analysten in verschiedenen Kategorien als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zum Aktienkurs bei 0, was eine negative Abweichung von -3,57 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" darstellt.

Der Aktienkurs von Goldmining verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -23,33 Prozent, was im Vergleich mit anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 12,33 Prozent bedeutet. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die jährliche Rendite im Durchschnitt bei -11 Prozent, wobei Goldmining aktuell 12,33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Goldmining-Aktie zeigt eine Überkaufung mit einem Wert von 81 für die letzten 7 Tage. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,72, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine geringe Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Goldmining in diesem Bereich.