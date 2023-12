Goldmining Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Goldmining ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten beiden Wochen hervorgeht. Dieser Trend spiegelt sich in den überwiegend positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dessen wird die Einschätzung des Titels insgesamt als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldmining aktuell bei 19 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" durchschnittlich ein KGV von 320. Dies deutet darauf hin, dass Goldmining derzeit unterbewertet ist, und daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Goldmining eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 3 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI), der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Der aktuelle RSI-Wert von Goldmining liegt bei 75, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich dadurch für die RSI die Einstufung als "Schlecht".