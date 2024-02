Goldmining Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Dividendenpolitik von Goldmining wird derzeit von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,45 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Goldmining in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb Goldmining auf dieser Ebene ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Goldmining ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,04 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 321,51 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Hinsichtlich des Relative-Stärke-Index (RSI) wird Goldmining auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Goldmining überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine weniger starke Schwankung und deutet darauf hin, dass Goldmining weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen ergibt sich für das Goldmining-Wertpapier insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

