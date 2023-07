Goldman Sachs: Das wahre Kursziel bei 344,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Angold Resources":

Die Aktie von Goldman Sachs ist derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet, da das wahre Kursziel um +18,69% über dem aktuellen Preis liegt.

• Goldman Sachs legte am 14.07.2023 um -0,76% zu

• Das Kursziel von Goldman Sachs beträgt 344,83 EUR

• Das Guru-Rating von Goldman Sachs hat sich auf 3,92 verbessert

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Goldman Sachs einen Rückgang um -0,76%. Insgesamt war jedoch in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von +3.07% ein positiver Trend zu beobachten und der Markt scheint derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird durchschnittlich bei 344,83 EUR gesehen. Falls diese Vorhersage wahr wird, könnte dies eine Renditechance in Höhe von +18.69% ermöglichen; allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten...