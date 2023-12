Goldman Sachs ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Goldman Sachs in den letzten vier Wochen. Daher bewerten Analysten die Aktie als "Neutral". Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz in letzter Zeit zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Goldman Sachs daher eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz.

Bei der technischen Analyse wird festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Goldman Sachs derzeit positiv ist. Der Wert verläuft um +16,09 Prozent über dem GD200 des Wertes, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 329,62 USD, was einer Abweichung von +16,03 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Zeitraum eine Bewertung von "Gut".

Die Analyse basierend auf den Einschätzungen von Analysten zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 11 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vorliegen, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 404,23 USD, was einer Empfehlung von +5,7 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende ergibt die Analyse, dass die Dividendenrendite von 3,59 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,78 % liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.