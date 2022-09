Goldman Sachs erwartet, dass Solaraktien weiter glänzen werden: Hier sind die größten Nutznießer des Inflationsbekämpfungsgesetzes

Finanztrends Video zu Goldman Sachs



mehr >

Solaraktien sind im vergangenen Monat nach der Verabschiedung des Inflationsbekämpfungsgesetzes, das mehrere Investitionen in saubere Energie vorsieht, deutlich gestiegen. Anleger fragen sich vielleicht, was sie nach diesen steilen Kursgewinnen mit Solartiteln tun sollten. Goldman Sachs ging dieser Frage am Donnerstag in einer Mitteilung an Kunden nach. Was Sie wissen sollten: Der Inflation Reduction Act war ein wichtiger Katalysator für Solaraktien,… Hier weiterlesen