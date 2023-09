Goldman Sachs: Spannende Quartalsbilanz in 40 Tagen - Prognosen und Aktienentwicklung

In 40 Tagen wird das renommierte Unternehmen Goldman Sachs aus New York seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Ein Spannungsmoment für Aktionäre und Analysten gleichermaßen: Was kann man in Bezug auf Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Marktkapitalisierung der Goldman Sachs Aktie beträgt derzeit rund 100,07 Mrd. EUR. In 40 Tagen werden bei Börseneröffnung die neuen Quartalszahlen bekanntgegeben. Experten schätzen, dass es zu einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal kommen wird. Im dritten Quartal des Vorjahres konnte Goldman Sachs einen Umsatz von 11,10 Mrd. EUR verbuchen. Nun wird mit einem Rückgang um etwa -3,00 Prozent auf 10,76 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -14,80%...