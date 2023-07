Goldman Sachs: Quartalszahlen und Prognosen - Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Angold Resources":

Goldman Sachs, eines der führenden Investmentbank-Unternehmen der Welt mit Hauptsitz in New York, wird in 83 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 105,17 Mrd. EUR ist Goldman Sachs eine bedeutende Größe an der Börse. Investoren und Analysten fiebern dem Ergebnis entgegen. Laut Datenanalyse rechnen Experten aktuell mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während das Unternehmen im 3. Quartal 2022 einen Umsatz von 10,76 Mrd. EUR erzielte, wird nun mit einem Minus von -2,70 Prozent auf 10,48 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll um -12,60 Prozent auf voraussichtlich 2,41 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind...