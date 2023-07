Goldman Sachs Quartalszahlen: Aktionärsprognose und Marktreaktionen im Überblick

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Goldman Sachs, ein Finanzunternehmen mit Sitz in New York, wird in 100 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekanntgeben. Dabei stellt sich die Frage, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen die Aktionäre rechnen können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Goldman Sachs beträgt beeindruckende 97,81 Mrd. EUR. Daher sind sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf das Ergebnis der Quartalszahlen. Laut aktuellen Analysen könnte es zu einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal kommen. Im 3. Quartal 2022 erzielte Goldman Sachs einen Umsatz von 11,01 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um +1,10 Prozent auf 11,13 Mrd. EUR steigt. Allerdings wird auch ein Rückgang des Gewinns um -4,50% auf voraussichtlich 2,69 Mrd. EUR...