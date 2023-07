Goldman Sachs Quartalszahlen: Aktionäre gespannt auf prognostizierte Umsatzsteigerung und Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Goldman Sachs, das New Yorker Unternehmen mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten, wird in 96 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinn sie rechnen können. Zudem fragen sie sich, wie sich die Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Goldman Sachs Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 95,58 Mrd. EUR. In 96 Tagen wird sie vor Börseneröffnung ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Analysten und Aktionäre warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten die Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Goldman Sachs einen Umsatz von 10,92 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +1,10 Prozent auf 11,05 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn hingegen...