Goldman Sachs Quartalszahlen: Aktienreaktion auf Umsatz- und Gewinnerwartungen im Fokus

Goldman Sachs, eines der bekanntesten Unternehmen der Finanzbranche mit Sitz in New York, wird in 45 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Bei Investoren und Analysten sind die Erwartungen hoch: Welche Umsatz- und Gewinnzahlen sind zu erwarten? Und wie hat sich die Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 97,13 Mrd. EUR steht Goldman Sachs kurz davor, die neuen Quartalszahlen zu veröffentlichen. Aktionäre und Analysten richten nun ihre Aufmerksamkeit gespannt auf diese Ergebnisse. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass im Vergleich zum Vorquartal mit einem leichten Umsatzrückgang zu rechnen ist. Im dritten Quartal 2022 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 11,02 Mrd. EUR erzielen, während nun ein Rückgang um -10,20 Prozent auf...