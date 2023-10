Goldman Sachs Quartalszahlen in 97 Tagen: Erwarteter Umsatzanstieg um +93,13 Prozent und Gewinnsteigerung von +249,25 Prozent

IN 97 TAGEN: Goldman Sachs präsentiert Quartalszahlen – Aktionäre und Analysten erwarten starkes Ergebnis

Das renommierte Unternehmen Goldman Sachs mit Hauptsitz in New York wird in 97 Tagen seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Insbesondere Aktionäre sind gespannt auf die erwarteten Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Goldman Sachs Aktie liegt bei beeindruckenden 101,25 Milliarden Euro. Kurz vor Börseneröffnung werden die neuen Zahlen präsentiert, auf die sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt warten. Analystenhäuser gehen laut Datenanalyse davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem starken Umsatzanstieg kommen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte Goldman Sachs einen Umsatz von 10,00...