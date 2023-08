Goldman Sachs Quartalszahlen in 55 Tagen: Prognose und Auswirkungen auf den Aktienkurs

Goldman Sachs, das weltweit operierende Finanzunternehmen mit Sitz in New York, wird in 55 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Investoren und Analysten warten gespannt auf die Veröffentlichung der Zahlen, um einen Einblick in den Umsatz sowie den Gewinn des Unternehmens zu erhalten. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie sich die Aktie von Goldman Sachs im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 99,80 Mrd. EUR ist es interessant zu sehen, wie sich die Quartalszahlen auf den Wert der Goldman Sachs Aktie auswirken werden. Laut Analysen gehen Experten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Rückgang des Umsatzes kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,01 Mrd. EUR und nun wird ein Rückgang um...