Goldman Sachs Quartalsbilanz: Umsatzrückgang & Gewinnveränderung erwartet

Goldman Sachs, das Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 59 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Goldman Sachs Aktie liegt bei 102,95 Mrd. EUR. In wenigen Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Die Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im 3. Quartal 2022 lag der Umsatz bei 10,98 Mrd. EUR, jetzt wird ein Rückgang um -2,80 Prozent auf 10,67 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn rechnet man mit einer Veränderung von -14,20 Prozent auf voraussichtlich 2,41 Mrd. EUR.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher...