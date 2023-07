Goldman Sachs: Quartalsbilanz-Prognosen, Kursentwicklungen und Analystenschätzungen

Weitere Suchergebnisse zu "Angold Resources":

Goldman Sachs, das in New York ansässige Unternehmen, wird in 82 Tagen die Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie den Vergleich zur Vorjahresentwicklung der Goldman Sachs-Aktie.

Vor der Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen warten Aktionäre und Analysten gebannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte Goldman Sachs einen Umsatz von 10,76 Mrd. EUR. Nun wird erwartet, dass sich dieser um -2,70 Prozent auf 10,48 Mrd. EUR verringert. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -12,60 Prozent auf 2,41 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten eher pessimistisch: Der Umsatz soll um -2,20 Prozent leicht...