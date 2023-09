Goldman Sachs Quartalsbilanz-Erwartungen: Umsatzrückgang und Aktienentwicklung im Fokus

Goldman Sachs, eines der größten Investmentbanken weltweit mit Hauptsitz in New York, wird in 42 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Momentan beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens stolze 100,25 Mrd. EUR. Die Anleger warten ungeduldig auf das Ergebnis der Quartalsbilanz. Aktuellen Datenanalysen zufolge prognostizieren Analystenhäuser einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Goldman Sachs noch einen Umsatz von 11,11 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um etwa 3% auf 10,77 Mrd. EUR erwartet wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um rund 14,8% fallen und sich auf 2,43 Mrd. EUR belaufen.

Betrachtet man...