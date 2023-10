Goldman Sachs Quartalsbericht: Umsatz- und Gewinnprognose Verspricht Positives Wachstum

In 93 Tagen wird das Unternehmen Goldman Sachs, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Goldman Sachs Aktie beträgt 100,91 Mrd. EUR. Es werden hohe Erwartungen an die Quartalszahlen gestellt, da Analysten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal prognostizieren. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9,97 Mrd. EUR im 4. Quartal, während nun mit einem Anstieg um +91,74 Prozent auf 19,12 Mrd. EUR gerechnet wird. Der Gewinn soll ebenfalls deutlich steigen und voraussichtlich um +246,74% auf 4,33 Mrd. EUR ansteigen.

Auf Jahressicht zeigen sich Analysten optimistisch für die Goldman Sachs Aktie – der...