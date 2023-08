Goldman Sachs Quartalsbericht: Erwarteter Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktienanalyse und Prognose für 2023

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Goldman Sachs mit Sitz in New York, USA, seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Goldman Sachs Aktie beläuft sich aktuell auf 103,19 Mrd. EUR und in 62 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 10,94 Mrd. EUR und jetzt wird mit einem Rückgang um -11,70% auf 9,66 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -22,10% sinken und sich auf 2,18 Mrd. EUR belaufen.

Für das Gesamtjahr sind Analysten eher pessimistisch gestimmt und...