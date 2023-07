Goldman Sachs: Potenzial von +18,63%

Weitere Suchergebnisse zu "Angold Resources":

Die Aktie von Goldman Sachs wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 355,08 EUR und verspricht damit ein Potential von +18,63%.

• Goldman Sachs legt um +1,18% zu

• Kursziel bei 355,08 EUR

• Stimmung der Analysten ist größtenteils positiv

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Goldman Sachs am Markt einen Anstieg um +1,18% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg sie insgesamt um +4,12%. Die Stimmung im Markt scheint also momentan relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Goldman-Sachs-Aktie beträgt laut durchschnittlicher Schätzung aller Bankanalysten 355,08 EUR. Dies bedeutet ein Potential von +18,63%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend der Aktie.

Dennoch bewerten neun Analysten die Aktie als starken Kauf...