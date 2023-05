Goldman Sachs: Potenzial von +18,44% – Kursziel bei 351,45 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Aktie von Goldman Sachs wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt demnach bei 351,45 EUR und würde den Anlegern ein potenzielles Aufwärtspotenzial von +18,44% eröffnen.

• Am gestrigen Tag legte die Aktie um +1,74% zu

• Der Guru-Rating bleibt mit 3,92 unverändert

• Laut Bankanalysten ist die Aktie ein starker Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen verlor die Aktie allerdings -4,34%, was auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Dennoch sind aktuell noch immer 64% der Analysten optimistisch für das Wertpapier.

Konkret empfehlen neun Experten den Kauf der Aktie. Sieben weitere sehen sie positiv und bewerten sie mit “halten”. Nur wenige haben Bedenken und keine einzige empfiehlt einen Verkauf.

Zusammengefasst bietet Goldman Sachs seinen Investoren also eine...