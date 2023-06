Goldman Sachs: Potenzial für Kursanstieg um fast 20%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Goldman Sachs an der Börse ein Plus von +2,29%. Doch insgesamt gab sie in den letzten fünf Handelstagen um -1,78% nach. Die Stimmung im Markt ist daher eher pessimistisch.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt jedoch bei einem mittelfristigen Kursziel von 361,63 EUR – was aktuell einem Potenzial für einen Anstieg um fast 20% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Derzeit empfehlen neun Analysten die Goldman-Sachs-Aktie als starken Kauf und sieben weitere bewerten sie optimistisch als “Kauf”. Acht Experten halten sich weitgehend neutral und vergeben das Rating “halten”. Lediglich ein Experte sieht Handlungsbedarf und rät zum Verkauf. Zusammengefasst sind also immer noch...