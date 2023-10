Goldman Sachs: Potenzial für Kursanstieg um +20,71% auf 363,79 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von Goldman Sachs eine negative Performance von -1,57% hinnehmen. In der vergangenen Woche addieren sich die Verluste auf -1,64%. Die Entwicklung am Markt ist gegenwärtig pessimistisch.

Doch Analysten sind anderer Meinung und betrachten den aktuellen Kurs als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 363,79 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +20,71%.

Aktuell empfehlen 8 Analysten den Kauf der Aktie mit einer optimistischen Einschätzung. Weitere 7 Experten sehen das Unternehmen ebenfalls positiv und bewerten es als “Kauf”. Eine neutrale Bewertung wird von insgesamt 10 Analysten vergeben.

Das Guru-Rating hat einen Wert von nunmehr 3,92 erreicht (vorher: 3,92).

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Trend-Indikator zeigt ein positives Bild des Unternehmens und bestätigt...