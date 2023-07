Goldman Sachs: Potenzial für Kursanstieg auf 350,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die gestrige Kursentwicklung von Goldman Sachs betrug -1,18%. Doch trotzdem verzeichnet die Aktie in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +4,16%, was eine relativ optimistische Situation am Markt darstellt.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 350,52 EUR. Hierbei wird ein Potenzial für Investoren von +9,15% erwartet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und bewerten die Aktie unterschiedlich.

Derzeit empfehlen 9 Analysten einen Kauf und 7 weitere sehen sie als starkes Kaufsignal an. Zudem halten sich 8 Experten neutral und lediglich ein Experte rät zum Verkauf der Goldman-Sachs-Aktien.

Insgesamt sind also noch etwa zwei Drittel (64%) aller Analysten optimistisch eingestellt gegenüber dem Finanzinstitut.

Zusätzlich ist das Guru-Rating mit einem Wert von nunmehr “3,92” zu bewerten...