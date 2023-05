Goldman Sachs: Potenzial für Investoren - Kursziel 361,09 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Goldman Sachs derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei satten +16,66% über dem aktuellen Wert.

• Anstieg um +2,51% am 26.05.2023

• Median-Kursziel von 361,09 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,92

Gestern legte Goldman Sachs an der Börse eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +2,51% hin. Über fünf Handelstage betrachtet ergibt sich damit ein Plus von +2,18%. Es scheint also relativ optimistisch zuzugehen am Markt.

Die Analysten in den Bankhäusern waren möglicherweise überrascht davon. Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig positiv.

Das Median-Kursziel für Goldman Sachs beträgt aktuell 361,09 EUR gemäß den Durchschnittswerten der Bankanalysten. Sollten diese richtig liegen in ihrer Einschätzung eröffnet das Unternehmen den Investoren damit ein...