Goldman Sachs: Potenzial für +18,43% - Kursziel bei 358,48 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Goldman Sachs am Finanzmarkt betrug -0,27%, was in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend ergab. Die Aktie wird jedoch von Bankanalysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 358,48 EUR.

• Am 11.09.2023 gab es eine negative Entwicklung um -0,27%

• Das Kurspotenzial beträgt +18,43%

• Der Guru-Rating liegt nun bei 3,92

Das bedeutet eine mögliche Steigerung des aktuellen Preises um +18,43%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Während acht Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben Optimisten das Rating “Kauf” vergeben haben, halten sich zehn weitere mit einer Bewertung von “halten” zurück.

Trotzdem ist der Großteil der Bankanalysten positiv eingestellt (60%). Ein weiteres positives Signal kommt vom Guru-Rating-Indikator....