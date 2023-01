Goldman Sachs & Morgan Stanley: Welche Zahlen kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Berichtssaison läuft, am 17. Januar melden die US-Großbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley ihre Ergebnisse für das vierte Quartal. Werden diese vor allem bei den Ausblicken ähnlich enttäuschend wie die der Konkurrenz oder markieren diese Meldungen die Trendwende?

Goldman Sachs und Morgan Stanley gehören zu den „Big 5“, den fünf größten und wichtigsten Adressen im Investmentbanking. Beide haben eine Marktkapitalisierung von über 130 Milliarden US$ und erwirtschaften gemeinsam mehr als 100 Milliarden US$ an Umsatz.

Schlechte ...





