Goldman Sachs: Kursziel von 361,09 EUR in Reichweite

Die Aktie von Goldman Sachs hat am Finanzmarkt gestern eine positive Entwicklung hingelegt und sich damit in den vergangenen fünf Tagen um +2,18% verbessert. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Aktuell wird das Kursziel für die Aktie bei 361,09 EUR gesehen, was einer Steigerung von +16,66% entspricht. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Analysten.

So empfehlen derzeit neun Experten den Kauf der Aktie und weitere sieben sehen sie als aussichtsreich an. Acht Bankanalysten schätzen das Papier neutral ein und lediglich ein Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92.

Fazit: Die Meinungen über die künftige Entwicklung der Goldman-Sachs-Aktie sind geteilt. Dennoch bietet sich Anlegern aktuell ein Potenzial von rund +16%.