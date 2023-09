Goldman Sachs: Kursziel von 360,79 EUR wird angestrebt

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Aktie von Goldman Sachs hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt aktuell bei einem Minus von -4,49%. An der Börse scheint eine pessimistische Stimmung vorzuherrschen.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt jedoch laut Bankanalysten bei 360,79 EUR. Sollten diese Recht behalten, würde das ein Kurspotenzial in Höhe von +17,26% eröffnen. Momentan sind sich allerdings nicht alle Analysten dieser Einschätzung sicher.

Während acht Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere eher optimistisch bewerten (“Kauf”), haben sich zehn Experten neutral positioniert (“halten”). Insgesamt bleibt aber eine positive Einschätzung mit einem Anteil optimistischer Analysten von +60,00%.

