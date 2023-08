Goldman Sachs: Kursziel von 353,64 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die Aktie von Goldman Sachs hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und verzeichnet aktuell einen Rückgang um -3,79%. Am gestrigen Tag allein betrug der Kursverlust -0,79%, was die Stimmung am Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Trotzdem sind Bankanalysten im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 353,64 EUR liegt. Wenn diese Einschätzung eintritt, würde sich ein Investitionspotenzial von +18,32% ergeben.

Aktuell raten sogar 15 der insgesamt 25 Analysten zu einem Kauf der Aktie oder sehen sie zumindest als “halten” an. Das entspricht einem Anteil optimistischer Analysten von +60%.

Das Guru-Rating liegt nun bei 3,92 nach einer unveränderten Bewertung zuvor. Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie ist trotz des aktuellen negativen Trends laut...