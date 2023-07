Goldman Sachs: Kursziel von 353,15 Euro erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Angold Resources":

Die Aktien von Goldman Sachs sind derzeit laut Analysten unterbewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt bei +22,33% des aktuellen Kurses.

• Am 10.07.2023 stieg die Aktie um +0,41%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +22,33%

• Der Guru-Rating-Wert erhöhte sich auf 3,92

Am gestrigen Tag konnte Goldman Sachs am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,41% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Verlust von -3,10%. Die Stimmung am Markt scheint somit relativ pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Goldman Sachs liegt bei 353,15 EUR laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten. Sollte diese Prognose zutreffen, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +22,33% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten Entwicklung des schwachen Trends.

