Goldman Sachs - Kursziel liegt bei 355,67 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Goldman Sachs eine positive Entwicklung verzeichnen und stieg um +1,82%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Wachstum insgesamt +2,25%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet. Die Analysten sind sich einig: Goldman Sachs ist derzeit unterbewertet.

• Am 28.08.2023 hatte Goldman Sachs eine positive Kursentwicklung von +1,82%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 355,67 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +60%

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Goldmann Sachs beträgt laut Bankanalysten 355,67 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von etwa +17,95%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach einer jüngsten positiven Trendentwicklung. Von insgesamt 25...