Goldman Sachs: Das Kurspotenzial liegt bei 361,63 EUR

Die Aktie von Goldman Sachs wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Demnach könnte das wahre Kursziel um +19,67% höher liegen als der aktuelle Wert.

• Die Aktie von Goldman Sachs stieg am 02.06.2023 um +2,29%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 361,63 EUR

• Das Guru-Rating für die Bank liegt nun bei 3,92 nach zuvor ebenfalls 3,92

Mit einem Anstieg von +2,29% an einem einzigen Tag hat sich die Aktie von Goldman Sachs positiv entwickelt. In den letzten fünf Handelstagen ist jedoch ein Gesamtverlust von -1,78% zu verzeichnen. Der Markt scheint also eher pessimistisch gestimmt zu sein.

Trotzdem sehen viele Bankanalysten in dieser Situation eine Chance: Sie schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 361,63 EUR und glauben somit an ein mögliches Potenzial von +19,67%. Allerdings sind nicht...