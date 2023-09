Goldman Sachs: Kurspotential von +18,31%

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Aktie von Goldman Sachs kann laut Analysten derzeit ihr volles Potenzial noch nicht entfalten und ist unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 358,48 EUR – ein Plus von +18,31% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

Goldman Sachs konnte am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung verzeichnen (+0,10%). In den letzten fünf Tagen hat sich somit ein Anstieg um insgesamt +1,20% ergeben. Die Stimmung am Markt für das Unternehmen scheint derzeit relativ positiv zu sein.

Das durchschnittliche Guru-Rating für Goldman Sachs beträgt nun 3,92 nach ebenfalls 3,92. Der Großteil der befragten Bankanalysten (60%) hält die Aktie weiterhin für einen Kauf und sieht das Potential in dem Finanzinstitut.