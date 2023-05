Goldman Sachs: Jetzt bei 351,79 € - wie weit kann es gehen?

Nach Ansicht von Experten ist die Aktie von Goldman Sachs derzeit unterbewertet.

Das Kursziel liegt um -11,44% unter dem aktuellen Wert.

• Am 28.04.2023 legte Goldman Sachs um +0,61% zu

• Das Kursziel beträgt jetzt 351,79 €

• Das Guru-Rating stieg von 3,84 auf 3,92

Goldman Sachs konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,61% verzeichnen.

In den letzten fünf Handelstagen lag das Plus bei insgesamt +0,04%, was auf eine relative Markt-Optimismus hindeutet.

Hätten Bank-Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet? Die Stimmung jedenfalls spricht für sich.

Aktuell wird ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 351,79 € angestrebt.

Die durchschnittliche Einschätzung der Analysten lautet damit “Verkauf” und bescheinigt Investoren aktuell ein potenzielles Risiko in Höhe von -11,44%.

Trotz des positiven Trends sehen nicht...