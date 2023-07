Goldman Sachs: Erwartete Quartalszahlen und Auswirkungen auf die Aktienkursentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Angold Resources":

Goldman Sachs, das in New York ansässige Unternehmen, wird in 99 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der Goldman Sachs Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird mit Interesse verfolgt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Goldman Sachs Aktie beträgt 96,36 Milliarden Euro. Die Investoren warten nun gebannt auf die Vorstellung der neuen Quartalszahlen. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Analystenhäuser ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres erzielte Goldman Sachs einen Umsatz von 11 Milliarden Euro, während jetzt ein Anstieg um 1,10 Prozent auf 11,13 Milliarden Euro erwartet wird. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um 4,50 Prozent...