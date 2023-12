Goldman Sachs BDC Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Diskussionen über Goldman Sachs Bdc in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel derzeit überwiegend positiv sind. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Goldman Sachs Bdc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,12 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,38 USD (+8,92 Prozent), was zu der Bewertung "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (14,57 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,56 Prozent), was zu einer erneuten Bewertung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Goldman Sachs Bdc mit einer Rendite von 17,78 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 17,04 Prozent kommt, liegt Goldman Sachs Bdc mit 0,74 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Goldman Sachs Bdc liegt bei 30,65, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Goldman Sachs Bdc basierend auf den Anlegerstimmungen, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und dem Relative Strength Index.