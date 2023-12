Goldman Sachs BDC Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Aktie von Goldman Sachs Bdc wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 6,12 insgesamt 88 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 52,61 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI der Goldman Sachs Bdc bei 36,47 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Goldman Sachs Bdc aktuell 13, was eine positive Differenz von +7,26 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in Bezug auf Goldman Sachs Bdc in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Aktie erhält daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.